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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن مسرحية تطبق الشروط والأحكام

بوستر مسرحية تطبق
بوستر مسرحية تطبق الشروط والأحكام

ترددت أنباء خلال االساعات القليلة الماضيةحول اعتذار الفنان بيومي فؤاد عن استكمال مسرحية تطبق الشروط والأحكام،الذي يشارك فيها حاليا ضمن فعاليات موسم الرياض،  وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له الفترة الماضية.

 

وحول حقيقة الأمر كشف أحد المصادر لصدي البلد أن كل ما يتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة وأن بيومي فؤاد يواصل عرض مسرحيته بجانب أكرم حسني بطل العرض، نظرا للعقد المبرم بينه وبينه منتج العمل.

 

جمال العدل يدافع عن بيومي فؤاد

وصف المنتج جمال العدل، الفنان بيومي فؤاد بـ"الممثل الكبير"، مؤكدا أن بيومي فؤاد فنان رائع ويمثل بدون كوميديا، وهذا ما شاهده عندما شارك أمام النجمة يسرا في مسلسل خيانة عهد.

وقال "جمال العدل"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" بقوله ديما انت أهم من المنطقة دي، متابعا :"بيومي فؤاد ممثل كبير ودمه خفيف وشربات".

 

مسرحية تطبق الشروط والأحكام

وبدأت أولي عروض مسرحية تطبق الشروط والأحكام الجمعة الماضية وتراوحت اسعار التذاكر ما بين 80 ريال سعودي ( ما يعادل 659 جنية مصري ) ، وما بين 1350 ريال سعودي ( ما يعادل 11121 جنية مصري ) . 

 

 

المسرحية بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسيل عمران، ومن المفترض أن تقدم المسرحية على مسرح محمد العلي ببوليفارد الرياض.

بيومي فؤاد مسرحية تطبق الشروط والأحكام اكرم حسني

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