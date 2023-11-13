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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تضامنه مع غزة.. رامي صبري يعود بحفل "ليلة الدموع"

صدى البلد

روج المطرب رامى صبرى ، لحفل ليلة الدموع، المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل، ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة كل من المطربين، آدم وتامر عاشور ورامي جمال.

وكان قد أعلن الفنان رامي صبري، تأجيل حفلاته داخل وخارج مصر تضامنا مع الشعب الفلسطيني عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب عبر حسابه بموقع إنستجرام : تأجيل جميع حفلاتي داخل وخارج مصر حدادًا علي شهدائنا في فلسطين الغالية. 

وأكدت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين، اليوم الخميس أن معبر الكرامة شرق أريحا يعمل غدا الجمعة في كلا الاتجاهين.

ومعبر الكرامة أو جسر الملك حسين، الرابط بين الضفة الغربية والأردن، وأغلقته عمان في العاشر من أكتوبر الجاري بعد ثلاثة أيام من عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت إدارة المعابر والحدود في بيان لها، أن معبر الكرامة سيعمل يوم غد الجمعة 20-10-2023، من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت فلسطين في كلا الاتجاهين.

وأشارت الإدارة العامة للمعابر والحدود إلى أن معبر الكرامة سيغلق بشكل كامل، وفي كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين يوم السبت 21-10-2023.

يأتي ذلك في ظل التطورات المتلاحقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الثالث عشر بعدما بدأت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

الفنان رامي صبري المطرب تامر عاشور حفلات موسم الرياض حفل ليلة الدموع

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