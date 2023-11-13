ضوء أخضر مصري.. وصول سفينة تركية تحمل مواد إنشاء مستشفيات ميدانية للعريش|فيديو

وصلت سفينة تركية تحمل مواد للمستشفيات الميدانية إلى ميناء العريش بالقرب من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حسبما كشف مسؤول تركي.

وتعد هذه السفينة أول سفينة مساعدات من نوعها تصل إلى مصر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وأخبر مسؤول بالصحة التركية وكالة فرانس برس أن السفينة كانت تحمل "مواد ومولدات وسيارات إسعاف لإنشاء ثمانية مستشفيات ميدانية".

وأشار المسؤول التركي إلى أن أنقرة طلبت موافقة القاهرة لبناء المستشفيات الميدانية في العريش، التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من حدود رفح.

وأضاف : "تلقينا الضوء الأخضر من السلطات المصرية."

وتابع: "سنقيم هذه المستشفيات في المناطق التي حددتها السلطات المصرية".