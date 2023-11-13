تبدأ 26 نوفمبر.. ننشر جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بمدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، للصفين الأول والثانى الثانوى لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم 26 من نوفمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لــ جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوي، فإنه من المقرر أن يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر امتحانات مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر الكيمياء والدراسات الاجتماعية و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

مستند رسمي

وعن جدول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي ، أوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يؤدى الطلاب يوم 26 نوفمبر امتحانات مواد علوم الأرض ولغة عربية وتربية دينية و27 نوفمبر مادتى الميكانيكا واللغة الإنجليزية و28 نوفمبر امتحان الفيزياء واللغة الثانية والحاسب الآلي، و29 نوفمبر مادتي الكيمياء والمواطنة و30 نوفمبر مادتى الأحياء والرياضيات.

على جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا بعدم السماح لطلاب المدارس الدولية بالتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج في جميع المواد كونها شهادات غير معادلة للمناهج التي تدرس داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد إجراء امتحان تحديد مستوى في جميع المواد تحت إشراف الإدارة التعليمية التابع لها الطالب واجتيازه لهذا الامتحان .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب على طلاب المدارس الدولية إحضار بيان نجاح تحديد المستوى في جميع المواد معتمد من الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات، بالاضافة إلى صورة من الشهادة الدولية ضمن جميع المواد معتمد من الادارة التعليمية قسم شئون الطلاب والامتحانات، بالاضافة الى صورة من الشهادة الدولية ضمن مستندات التقدم إذا ما رغب بالتقدم للامتحان على نظام ابناؤنا في الخارج.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد الامتحان عن طريق المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بآداء الامتحان في المواد القومية عن طريق تقديم ملف التقييم باللغة العربية ومواد (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) من الصف الرابع حتى الثالث الاعدادي، ومواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية للصف الأول الثانوي أما الصف الثاني الثانوي فيؤدي طلاب الشعبة الادبية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ والجغرافيا والمواطنة وحقوق الانسان، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الانسان ، علما بأنها مواد نجاح ورسوب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية إحضار اصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج بالاضافة إلى صورة طبق الاصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب واصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الادارة التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولارا أمريكيا، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لابنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه سيتم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر ۲۰۲۳ ، وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

https://sabroad.emis.gov.eg