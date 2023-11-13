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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأجير تشغيلي.. مصر للطيران توقع صفقة لضم 18 طائرة جديدة

صدى البلد

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني، عن تعاقد جديد لتحديث أسطولها الجوى بالتعاون مع شركة  Air Leas Corporation، التى تعد من أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في العالم،  من خلال نظام التأجير التشغيلي لعدد 18 طائرة جديدة من طراز بوينج B737-8MAX.

ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من  شركة Air Leas Corporation و الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران" ، كما أن طراز بوينج B737-8 MAX، هو أول إضافة إلى أسطول مصر للطيران، ومن المقرر إستلام أولى الطائرات بدءً من عام 2025 على أن يتم تسليم باقى الطائرات تباعًا بإنتهاء عام 2026.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته  شركة  Air Leas Corporation في معرض Dubai  Airshow  قال ستيف إف أودفار هازي، الرئيس التنفيذي لشركة  Air Leas Corporation  أننا سعداء بالإعلان عن هذه الصفقة لشراء 18 طائرة من هذا الطراز مع عميلنا الجديد "مصر للطيران"، والذى يعد أول  مؤجر لدينا لهذا الطراز.

وأضاف: نفتخر بالتعاون مع مصر للطيران بإعتبارها شركة طيران رائدة في شمال أفريقيا، مشيراً أن مصر للطيران ستواصل التفوق في السوق بهذه الطائرات من الجيل الجديد والتي ستحل محل أسطول مصر للطيران القديم من الطرازات قصيرة ومتوسطة المدى بطائرات أكثر رفاهية وحداثة وكفاءة أفضل في استهلاك الوقود، الأمر الذى سوف يعزز وبشكل كبير أسطول شركة مصر للطيران ويزيد من قدرتها التنافسية.

وفى نفس السياق أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الصفقة جاءت بين صرحين كبيرين مصر للطيران وشركة Air Leas Corporation، وهى تتوافق مع خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها الجوى ورغبتها في الحفاظ علي مبدأ الاستدامة البيئية وخطط النمو المستقبلية، وأضاف زكريا أن هذا الطراز يعمل بمحركات CFM Leap – 1B27.

وتعد هى من أحدث المحركات وتوفر فى استهلاك الوقود وتقلل من الإنبعاثات مما يساعد على تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لمصر للطيران، كما أن السعة المقعدية للطائرة 160 مقعد (عدد 16 مقعد لدرجة رجــال الأعمال وعدد 144 مقعد للدرجة السياحية)، معربًا عن سعادته بالشراكة مع شركة تأجير رائدة مثل شركة Air Lease Corporation في هذه المبادرة الإستراتيجية لدعم خطط تحديث ونمو أسطول مصر للطيران، متطلعًا لمزيد من التعاون في المستقبل.

من جانبه أضاف عفيف لويس، مساعد نائب الرئيس لشركة ALC إنه لشرف لفريقنا أن يقوم بإبرام هذه الصفقة المهمة مع شركة عريقة كشركة مصر للطيران وأننا نساهم بشكل كبير في دعم وتطوير أسطول الشركة من الطرازات ذات الممر الواحد، كما أننا نتوجه بالشكر  لفريق العمل بمصر للطيران لإختيارهم الشراكة مع شركة  ALC في هذا الإستثمار الكبير لتحديث وتطوير أسطولها الجوى، ونتطلع إلى أن تكون هناك علاقة ناجحة طويلة الأمد بين كل من شركة ALC و شركة مصر للطيران.

الجدير بالذكر أن أسطول مصر للطيران العامل حاليا يضم 80 طائرة من بينهم 42 طائرة من طرازات بوينج المختلفة.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر للطيران وبوينج  بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وتحديدًا فى عام 1966، حين إنضمت أولى طائرات شركة بوينج لأسطول مصر للطيران من طراز B707.

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