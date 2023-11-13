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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرة الثقافة: ملتقى التصوير بالأقصر يفتح المجال أمام فناني العالم لمعايشة طبيعتنا الساحرة

صدى البلد

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ختام فعاليات الدورة الـ16 لملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير، الذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة الأقصر.

كما حضر ختام الفعاليات محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية -القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية-، عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، الدكتور أحمد محيي ، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

بدأت فعاليات حفل الختام بالوقوف دقيقة حداد على شهدائنا من فلسطين، أعقبه عرض فيلم تسجيلي تضمن أهم فعاليات وأنشطة الملتقى.

وزيرة الثقافة تشهد ختام الدورة السادسة عشرة لملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير

بدأ بدقيقة حداد لشهداء فلسطين بحضور الوزيرة..ملتقى الأقصر للتصوير رسالة سلام للعالم

وقالت وزيرة الثقافة، في كلمتها: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم، في هذا الملتقى الدُولي المُهم لفن التصوير في عامه السادس عشر، الذي تحتضنه مدينة الأقصر منذ نشأته من 16 عامًا، لتستمتع تلك النُخب من فناني مصر والعالم بما تزخر به هذه المدينة من الطبيعة الساحرة الُمعبرة عن حضارة مصر العظيمة".

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الملتقى يفتح المجال أمام كل فناني العالم، لمعايشة طبيعتنا الساحرة، وتاريخنا العريق، ليكون ذلك كله مثيرًا بصريًا وفكريًا لأعمالهم الفنية وتعبيراتهم الحُرة، التي تُنتج كل عام أعمالًا تمتزج فيها كل تلك المقومات المصرية الأصيلة بثقافات العالم في دوله المختلفة.

وأضافت وزيرة الثفافة، أن ملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير يحرص دائمًا من خلال اللجان التنظيمية المختلفة، على أن يتنوع في ضيوفه تمثيلًا لكافة ثقافات العالم دون تمييز أو تفرقة، لتنمية الحوار بين الشعوب، من خلال فنانيها ومبدعيها، والذي يتمثل في النهاية في هذا الزخم من الأعمال الفنية الرائعة التي تشرف وزارة الثقافة المصرية باقتنائها في نهاية كل دورة من الملتقى، لتبقى شاهدًا على هذا التمازج والتعاون والمحبة والإخاء.

ووجهت وزيرة الثقافة دعوتها إلى الفنانين المصريين المشاركين من الكبار والشباب، لأن يكون فنهم رسولاً لثقافتنا حول العالم، وامتدادًا للتاريخ، الذي سجل من قبل منتجًا فنيًا وحضاريًا صنعه الأجداد، ومازال حتى اليوم شاهدًا على فصول التاريخ المصري المتعاقبة.

وخلال كلمته، أثني محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، علي المجهود الكبير الذي تبذله الوزارة في مختلف مدن المحافظة لتقديم الخدمات الثقافية لأبناء الأقصر.

وأعرب عن سعادته بهذه الكوكبة من الفنانين من مختلف دول العالم، ودورهم البارز في نقل التراث والحضارة المصرية بريشتهم وإبداعاتهم المتميزة، وأشاد بهذه الدورة المتميزة من الملتقي.

من جانبه، وجه الدكتور وليد قانوش، الشكر لوزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، لما قدماه من دعم لنجاح هذه الدورة من الملتقى.

كما وجه الشكر للجنة العليا للملتقى ولجميع المُنظمين لما بذلوه من جهد لتخرج هذه الدورة بالشكل الذي يليق بالفن المصري، ولطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر الذين دائمًا ما يُثرى حضورهم فعاليات الملتقى.

وخلال الحفل أعلن الملتقى تكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني - ونظرًا للظروف الصحية التي يمر بها - تقرر إقامة حفل تكريمه، والندوة المصاحبة له، بالقاهرة، مع معرض أعمال الدورة الحالية في ديسمبر المقبل.

 وسلمت وزيرة الثقافة شهادات التكريم والمشاركة للفنانين المصريين والأجانب الذين شاركوا في الدورة الـ 16 من الملتقى: من مصر "محمد عبد الهادي، سلام يسري، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجي، مهاب عبد الغفار، يسرا حفض، نهى إلهام"،  ومن قطر "محمد عتيق"، ومن المملكة العربية السعودية "أمل فلمبان"، ومن روسيا "اليكساندر زيرنو كلييف"، ومن تتارستان "الفيا سارجين"، ومن الولايات المتحدة "أتوسا رحمانيفار"، ومن أرمينيا "لوسينه تومانيان"، ومن اليابان "ريوسوكي كوندو"، ومن نيبال "سانجي شريستا". 

يُذكر أن الدورة الـ 16 من ملتقى الأقصر الدُولي لفن التصوير شارك فيه 17 فنانًا مصريًا وأجنبيًا من 8 دول إلى جانب مصر، خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر.

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الأقصر التشكيلية الهيئة العامة لقصور الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العامة لقصور الثقافة الكيلاني وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني رئيس قطاع الفنون التشكيلية قطاع صندوق التنمية الثقافي

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