3 عروض فرنسية لنجم الأهلي | تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن كواليس صفقة احمد الضو كريستو لاعب الأهلي ونجم منتخب تونس الأوليمبي والقومي لكرة القدم.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك : احمد الضو كريستو لاعب الاهلي ونجم منتخب تونس الاوليمبي والقومي لكرة القدم لاعب صاحب موهبة فريدة ولاعب هداف ، هذا اللاعب كان افضل لاعب في كاس العالم للشباب الاخيرة وكان عنده أكثر من ٣ عروض من اندية فرنسية وفضل الانضمام للأهلي أكيد تألقه في الدوري المصري قريب جدا.

يذكر أن النادي الأهلى، قد أعلن يناير الماضي، تعاقده مع محمد الضاوي "كريستو" قادما من النجم الساحلي التونسي بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.



كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلى ومنتخب مصر سابقًا، تفاصيل أزمة التونسي محمد الضاوي كريستو مع الفريق، مؤكدا أن اللاعب يشعر بالحزن والوحدة بسبب عدم مشاركته في المباريات وتجاهله من قبل الجهاز الفني.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «راديو أون سبورت إف إم»: يقال إن كولر زعلان من كريستو، لكن الحقيقة الموضوع العكس تمامًا، لأن كريستو هو اللي زعلان من كولر.

وتابع: كريستو لاعب صغير في السن، وكان متوهجا في الدوري التونسي، وكولر وافق على ضمه، لكنه انتظر الفرصة كثيرًا ولم يشارك، ويشعر بحزن كبير.

وأشار أحمد شوبير، إلى أن كريستو والدته متوفية وغير منسجم في مصر، لعدم خروجه من المنزل، ولا يوجد له أصدقاء هنا، خاصة أن التونسي علي معلول زميله بالفريق، لديه بيته وزوجته في مصر، ولا يستطيع الجلوس معه كثيرًا.