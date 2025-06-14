إصابة شخصين بالخرطوش في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج.. والأمن يسيطر

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، فيما تم ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة بين طرفين من أبناء عمومة، وهم: الطرف الأول ”عبد اللطيف ن. ع. أ"، 27 عامًا، سائق، مصاب برش خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه أحمد، 25 عامًا، عامل، ونجل عمومتهما سليمان ج. ع. أ، 26 عامًا، عامل".

والطرف الثاني:" عمر م. ح. أ، 30 عامًا، صاحب سوبر ماركت، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر، وتم نقله إلى نفس المستشفى، وشقيقه أحمد، 37 عامًا، عامل".

وتبين أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات الجيرة بين الطرفين، حيث تبادلا الاتهامات بالتعدي على بعضهما البعض بالسب والضرب.

كما تبين أن الإصابات وقعت نتيجة استخدام أسلحة خرطوش، ضبط أحدها بحوزة المتهم الثالث من الطرف الأول، وآخر بحوزة المتهم الثاني من الطرف الثاني.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.