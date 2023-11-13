"هنية" يبحث مع ميقاتي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان.

واستعرض هنية الأوضاع السائدة في قطاع غزة وضرورة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وضمان سرعة ايصال المساعدات الانسانية الضرورية للقطاع، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

أكد رئيس المكتب السياسي لحماس على رفض أي انتقاص للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني موازياً ذلك مع أهمية رفض أي عدوان على لبنان.

يذكر أن المواجهات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت حدتها خلال الساعات الماضية، استمرارا للاشتباكات الدائرة منذ أكتوبر الماضي، بعد إنطلاق عملية المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.