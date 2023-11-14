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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا للقطاع الخاص

صدى البلد

اخبار مصر…جرى التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

 

السيسي يصدق علي قانون جديد.. تعرف عليه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 21 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلالة بمنطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية .

1250 فرصة .. الحكومة تزف نبأ سارا للقطاع الخاص
تم التنويه إلى تنفيذ 8 طروحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن 2650 قطعة أرض للاستثمار الصناعي داخل 21 منطقة صناعية في 14 محافظة…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

وزارة التضامن تبدأ فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدًا.. اعرف الشروط
تبدأ  وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ - 2024م، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري.

وزير العمل: القطاع الخاص شريك في بناء "الجمهورية الجديدة"
التقى وزير العمل حسن شحاتة اليوم، الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

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اخبار مصر على مدار 24ساعة.. إحباط محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لمطار القاهرة الجوي

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أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تشديد عربي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

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أخبار مصر على مدار 24ساعة| تحديات وآمال مشتركة.. سر لقاء السيسي وأمير قطر قبل القمة العربية

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مدبولي: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.. وبكري: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية | أخبار التوك شو

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أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إلحاق طالب "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم

رسالة مهمة من حملة السيسي الانتخابية للمصريين بالخارج .. شاهد
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم (27) لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحددت (137) لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتي ستتم فيها عمليات الاقتراع السري المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الإثنين، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وزير الاتصالات الفلسطيني يحذر: قطاع غزة يواجه انقطاعا وشيكا وكاملا للخدمات

اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الحكومة تزف نبأ سارا للقطاع الخاص

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