رسالة مهمة من حملة السيسي الانتخابية للمصريين بالخارج .. شاهد

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم (27) لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، وحددت (137) لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتي ستتم فيها عمليات الاقتراع السري المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارات الذي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أهمها القرار الذي حمل رقم (28) لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتي شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته (عبد الفتاح السيسي)، رمز (النجمة) ومحمد فريد سعد زهران وشهرته (فريد زهران)، رمز (الشمس)، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته (عبد السند يمامة)، رمز (النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته (حازم عمر) رمز (السلم).

وتضمن القرار رقم (29) لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التي تُجري بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التي تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددي للأصوات في نطاق كل لجنة عامة.

ومن جانبها قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إنه ومع قرب تصويت المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية 2024، يمكن التعرف على إجابات أبرز التساؤلات عن عملية تصويت المصريين في الخارج، فيما يلي: