أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إلحاق طالب "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم

أخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بـ الصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بـ كلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، جامعة دمياط، نظراً لنبوغه العلمي، مع قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، باستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بذلك.

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 521 لسنة 2023 ، بتعيين 350 نائبًا لرئيس مجلس الدولة، من المستشارين وكلاء مجلس الدولة المنشورة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من 25-9-2023.

السيسي يوجه بتوفير مقومات البنية التحتية للتوسع في الرقعة الزراعية وحماية الأمن الغذائي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة : نستهدف 70 مليار جنيه حصيلة إضافية من الطروحات الاستثمارية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.

بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

أعلنت شركة أوبر مصر، لخدمات النقل الذكي عبر المحمول، زيادة رسوم رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 10%، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين في 4 نوفمبر الجاري.

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

رفعت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أسعار 11 نوعا من السجائر الشعبية التي تنتجها شركة الشرقية للدخان، وتراوحت نسبة الزيادة بين 12.5% و33%، على أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من اليوم الأربعاء.

السكة الحديد: خفض 50% على تذاكر القطارات للأطفال.. والركوب مجانا لهذه الفئات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر وجود تخفيض بنسبة 50% على تذاكر القطارات العادية والمكيفة للأطفال من 5 حتى 10 سنوات، وخصم 100% لمرضى الأورام السرطانية على بعض القطارات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصر تواجه المخططات الإسرائيلية في سيناء.. وتجري اتصالات من أجل هدنة إنسانية بغزة

تمارس آلة الحرب الإسرائيلية عمليات إبادة جماعية بحق السكان في قطاع غزة مُنذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، في ظل صمت تام من المجتمع الدولي بشأن ما يمارسهُ جيش الاحتلال بحق السُكان العُزل.

"الوزراء" يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم "الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم "الشركة الإيطالية المصرية للصناعات التكنولوجية المستدامة SIM – TECK" (ش.م.م)، على قطعة أرض مساحتها 40 ألف م2 بالعين السخنة – وادي حجول بمحافظة السويس.

بـ1500جنيه .. الحكومة تطرح وحدات سكنية للإيجار في 4 محافظات

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع في إطلاق مشروع تجريبي "أولي" للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، التي ستقوم بتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار، واتخاذ مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، وكذلك الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لجنة قيد الصحفيين ترصد قيام بعض الصحف بمطالبة المتدربين دفع مبالغ مالية

تلقت نقابة الصحفيين، شكاوى حول بعض الصحف التى تم تكويدها حديثا من بعض المتدربين وقد احيلت الشكاوى الى لجنة التسويات .

الوزراء يقرر مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة حتى مايو 2024

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

الحكومة تمد فترة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

الحكومة توافق على تأسيس "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة"

وافقت الحكومة على مشروع قرار بشأن الترخيص لهيئة قناة السويس، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم "شركة قناة السويس للقوارب الحديثة" يكون غرضها تصنيع وصيانة وتصدير اليخوت والوحدات البحرية، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، والقوانين ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع غرض الهيئة المذكورة، وذلك في ضوء الشراكة مع القطاع الخاص.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



وقف القيد.. قرار رسمي من الصحفيين ضد الجرائد المدينة للنقابة

أكد الكاتب الصحفى هشام يونس ،وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، ارتفاع مديونيات الصحف لصالح النقابة، موضحا أن مديونيات الصحف للنقابة بلغت 10 ملايين و937 ألف جنيه.

مجلس الصحفيين يوافق على طلب مقدم بخصم 50 جنيها من البدل للتبرع لغزة

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر

الموافقة على الطلب المقدم من نحو 250 من الزملاء والزميلات بخصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق.

بالموبيل .. كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

يقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة معرفة كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول الي موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أن تسود، غدا الخميس الموافق 9 نوفمبر، أجواء ماطرة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من أقصى جنوب الصعيد.

بسبب الشبورة المائية .. إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والساحلي غدًا

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي (الإسكندرية الصحراوي والساحلي الدولي)، غدا الخميس 9 نوفمبر، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا؛ بسبب الشبورة الكثيفة.