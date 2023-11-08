لجنة قيد الصحفيين ترصد قيام بعض الصحف بمطالبة المتدربين دفع مبالغ مالية

تلقت نقابة الصحفيين، شكاوى حول بعض الصحف التى تم تكويدها حديثا من بعض المتدربين وقد احيلت الشكاوى الى لجنة التسويات .

كما احال السكرتير العام لنقابة الصحفيين، صورة منها الى لجنة القيد وبعد فحصها

لجنة القيد بنقابة الصحفيين،وعقب الانتهاء من فحصها قررت اللجنة ما يلي :-

١- مطالبة مجلس النقابة بضرورة التحقيق فى الشكاوى المتعلقة بدعاوى طلب ادارات الصحف الحصول على مبالغ مالية نظير التعيين او سداد التأمينات .

٢-التأكد من مدى التزام تلك الصحف بالطباعة المنتظمة والتوزيع عبر الشركات الموثوقة.

3-التحقـق مـن مـدى التـزام تلـك الـصحـف مـن الـوفـاء بمستحقات الصحفيين النقابيين والمتدربين وسداد

نسب التأمينات المستحقة عن المعينين على قوتها .

4 -التحقـق مـن مـدى التـزام الـصحف المكـودة بنسبة %۷۰ نقابيين من المعينين حاليا وذلك إعمالا لنص القانون ١٨٠ لسنة ٠٢٠١٨