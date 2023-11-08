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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وقف القيد.. قرار رسمي من الصحفيين ضد الجرائد المدينة للنقابة

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفى هشام يونس ،وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد بالنقابة، ارتفاع مديونيات الصحف لصالح النقابة، موضحا  أن مديونيات الصحف للنقابة بلغت 10 ملايين و937 ألف جنيه.

وأشار هشام يونس إلى أن هناك قرارا من مجلس النقابة بعدم قبول القيد من تلك الصحف إلا بعد سداد كافة  المديونيات.


من جانب أخر قال وكيل نقابة الصحفيين، ان هناك شكاوى تلقتها النقابة من المتدربين  بشأن بعض الصحف التي تم تكويدها حديثا،  وأحيلت الشكاوى إلى لجنة التسويات ولجنة القيد ، كما احال السكرتير العام لنقابة الصحفيين، صورة منها الى لجنة القيد ،وعقب الانتهاء من فحصها قررت اللجنة ما يلي :- 
١- مطالبة مجلس النقابة بضرورة التحقيق فى الشكاوى المتعلقة بدعاوى طلب ادارات الصحف الحصول على مبالغ مالية نظير التعيين او سداد التأمينات .
٢-التأكد من مدى التزام تلك الصحف بالطباعة المنتظمة والتوزيع عبر الشركات الموثوقة.

3-التحقـق مـن مـدى التـزام تلـك الـصحـف مـن الـوفـاء بمستحقات الصحفيين النقابيين والمتدربين وسداد
نسب التأمينات المستحقة عن المعينين على قوتها .

4 -التحقـق مـن مـدى التـزام الـصحف المكـودة بنسبة %۷۰ نقابيين من المعينين حاليا وذلك إعمالا لنص القانون ١٨٠ لسنة ٠٢٠١٨
 

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