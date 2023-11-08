بعد زيادة البنزين .. تعرف على أسعار رحلات أوبر وكريم الجديدة

أعلنت شركة أوبر مصر، لخدمات النقل الذكي عبر المحمول، زيادة رسوم رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية بنسبة 10%، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار البنزين في 4 نوفمبر الجاري.

ويبحث عدد كبير من مستخدمي شركات خدمات نقل الركاب، مثل شركات "أوبر وكريم وديدي" عن أسعار الرحلات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، وتسببت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود في رفع شركات النقل أسعار التعريفة لركابها.

وفي رسالة من الشركة إلى أطقم الكباتن التابعة لها، أوضحت أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرصها على تقديم أفضل تجربة للعملاء على منصتها ومساعدة الشركاء السائقين على تحسين فرص الربح، مع ضمان استمرارية خدمة الملايين من الركاب في التنقل داخل المدن بدون ضغوط، وأشارت الشركة إلى أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات أوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية خلال شهري أكتوبرونوفمبر الجاري.

زيادة أسعار الرحلات

لم يقتصر الأمر على شركة أوبر مصر، فقد لجأت شركة كريم إلى زيادة أسعار رحلاتها بنفس قيمة الزيادة المقدرة بـ10%، منذ الجمعة الماضي. كما لم تتخلف شركة "ديدي" عن اللجوء إلى زيادة تعريفتها بنسبة تصل إلى 10%، لتدخل في منافسة مباشرة مع باقي الشركات التي رفعت سعر الكيلو الواحد للرحلة، على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار البنزين.

ولم تعلن شركة إن درايف عن أي تسعيرة جديدة معلنة لـ"كباتن رحلاتها" أو الركاب، وكشف أحد سائقي شركات النقل التشاركي أن كافة الشركات ترفع التسعيرة تلقائيا بمجرد اتخاذ قرار حكومي برفع أسعار الوقود، كما يشترك أغلب السائقين في أكثر من شركة للنقل الجماعي في ذات التوقيت، بهدف الاستفادة من العروض المطروحة، إضافة إلى توافر الرحلات طوال الوقت.

فيما يعتقد سائقو شركات "أوبر وكريم وديدي"، أن رفع الشركات الثلاث تعريفتها بزيادة تصل إلى 10% عما كانت عليه سابقا، لا تصب في صالحهم، خاصة أنهم يوردون نسبة ثابتة لصالح الشركات بشكل دوري وإلا سيتم قفل حساباتهم عن تلقي طلبات الرحلات، فضلاً عن أن زيادة أسعار الوقود تنعكس عليه كمواطن باعتبار أن جميع السلع الأخرى يرتفع سعرها بشكل تلقائي.

وحددت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جدول زيادة أسعار البنزين، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية لقرار وزير البترول، المهندس طارق الملا، عن جدول زيادة أسعار البنزين الجديد في مصر.

اتخذت لجنة تسعير المواد البترولية قرارًا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وتم العمل بـ أسعار البنزين الجديدة، بعد رفع سعر البنزين 80 وسعر بنزين 92 وسعر بنزين 95، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

جدول زيادة أسعار البنزين الآن:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 244 الصادر يوم الخميس الماضى 2 نوفمبر 2023، وتضمنت المادة الأولى منه الآتي:

- أسعار البنزين.. تم تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

- أسعار البنزين.. سعر بنزين 92، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

- أسعار البنزين.. سعر بنزين 95 وفى المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.