لتوفير استهلاك البنزين.. أجزاء بالسيارة لابد من إصلاحها

ارتفعت مؤخرا اسعار البنزين داخل الاسواق المصرية ، ومع هذا الارتفاع يبحث الجميع عن طرق وأساليب صحيحة لتوفير استهلاك الوقود ، والذى يعنى تكلفة مالية اقل .

استهلاك البنزين

و عندما يتعلق الأمر بتوفير استهلاك البنزين، فهناك بعض الأجزاء في سيارتك يجب أن تكون في حالة جيدة، هذه الأجزاء تؤثر على كفاءة المحرك واستهلاك الوقود، لذلك من المهم أن تكون على دراية بهذه الأجزاء وتحرص على صيانتها بانتظام.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أجزاء بالسيارة لابد إصلاحها لـ توفير استهلاك البنزين .

1- البوجيهات

البوجيهات

أحد الأجزاء الهامة هى البوجيهات ، فهى تقوم بإشعال خليط الوقود والهواء في اسطوانات المحرك، إذا كانت البوجيهات تالفة أو محترقة ، فإنها قد لا تقوم بوظيفتها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى استهلاك زائد للبنزين.

2- فلتر الهواء

فلتر الهواء

يقوم فلتر الهواء بتنقية الهواء الذي يدخل إلى المحرك، إذا كان الفلتر متسخًا أو مسدودًا، فإنه سيعوق تدفق الهواء النقي، مما يؤدي إلى احتراق غير فعال وزيادة في استهلاك الوقود.

3- حساس الأوكسجين

حساس الأوكسجين

يقوم حساس الأوكسجين بقياس نسبته الداخلة لغرفة المحرك لتوفير القياسات اللازمة لمعرفة كمية البنزين المناسبة، يمكن أن يتعرض حساس الأوكسجين للتلف بعد مرور فترة طويلة من الاستخدام ما يخل بنسبة الهواء للبنزين.

4- بخاخات البنزين " الرشاشات "

بخاخات البنزين " الرشاشات "

تمثل البخاخات بوابات دخول البنزين لغرفة الاحتراق والعنصر المتحكم في كمية التي يتم ضخها، في بعض الحالات يمكن أن يحدث تسريب بالبخاخات ما يمكن أن يرفع استهلاك الوقود ويضعف أداء السيارة لعدم وصول البنزين بالشكل المطلوب.

5- فلتر الزيت

فلتر الزيت

يعمل الزيت لتنظيف أجزاء المحرك باستمرار ومنع الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية وعند ترسب الشوائب وتأثر لزوجته، تتأثر كفاءته ويمكن أن يرفع ذلك مستوى استهلاك الوقود.

6- الإطارات

الإطارات

يجب أن تتأكد من أن الإطارات ممتلئة بالهواء بشكل صحيح. إذا كانت الإطارات منخفضة الضغط، فقد يسبب ذلك مقاومة زائدة للمركبة وبالتالي استهلاك زائد للوقود.