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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد رفع سعر البنزين.. كيفية ترخيص السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية

يبحث عدد كبير من المواطنيين وخاصة ملاك السيارة الكهربائية عن كيفية استخراج ترخيص السيارات الكهربائية 2023، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين أصحاب السيارات الكهربائية، والتي ستوفر لهم قدرا كبيرا من المال، وخاصة بعد رفع اسعار البنزين.

الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة كهربائية

ويقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج ترخيص السيارات الكهربائية 2023، التي تتميز بقلة الصيانة واستهلاك  مقارنة بالسيارت البنزين.

شروط ترخيص السيارة الكهربائية

  1. دفع التأمين الإجباري على السيارة سنوي أو ثلاث سنوات.
  2. شراء حقيبة إسعافات أولية + مثلث تحذير.
  3. دفع الرسوم والضرائب المقررة.
  4. تقديم بصمة المحرك وشاسيه السيارة على إحدى استمارات الفحص الفني بالملف.
  5.  يقوم مهندسون متخصصون بفحص السيارة من حيث الأمان والمتانة.
     

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رسوم ترخيص سيارة كهربائية

  1. ختم التنمية 10 قروش.
  2. ختم جودة 3 جنيهات.
  3. مقابل تطوير اللوحات 115 جنيها.
  4. تأمين اللوحات 100 جنيه.
  5. قيمة الملصق الإلكتروني 75 جنيها.
  6. تكلفة اصدار رخصة القيادة 20 جنيها.
     
الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة كهربائية

سعر الأوراق المطلوبة لترخيص سيارة كهربائية

  1. رسوم استخدام اللوحات 40 جنيها.
  2. صندوق تحسين الخدمات المرورية “المحافظة” بحد أقصى 50 جنيهاً.
  3. الفحص الفني ممكن بحد أقصى 200 جنيه.
  4. إيصال إطفاء + ختم شرطة 5 جنيهات + 15 جنيها.
  5. نموذج الفحص الفني 101 مرور + ختم شرطة 2.10 جنيه + 5 جنيهات.
  6. طابع الشهيد 5 جنيهات.
  7. الرسم السنوي لاستخدام الراديو 104 جنيهات.
     

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خطوات ترخيص سيارة كهربائية

  1. توجه مالك المركبة إلى أقرب وحدة مرور التابع للمنطقة السكنية، التي يقيم بها وذلك لاستخراج ترخيص لها.
  2. أن يقدم مالك السيارة أو وكيل عنه بمستند طلب ترخيص السيارة على النموذجين 251 و 351 ويجب تقديمها أمام أقسام المرور التي يتوفر بها أجهزة الحاسوب.
  3.  يجب أن يكون المالك أو وكيله بحوزته مستند رسمي يثبت صحة إقامته داخل العنوان الذي يمليه في المستندات الرسمية.
  4. تقديم المواطن مالك المركبة مستندا رسميا يثبت صحة ملكيته للمركبة .
الاوراق المطلوبة لترخيص سياره كهربائية
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