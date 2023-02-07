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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تطرح أول سيارة كهربائية.. تفاصيل

سيارة نيسان الكهربائية
سيارة نيسان الكهربائية الجديدة

تعمل شركة نيسان اليابانية علي إنتاج سيارة كهربائية تعمل ببطارية الحالة الصلبة، ومن المتوقع أن تتواجد السيارة الكهربائية التابعة لشركة نيسان بحلول عام 2028، وذلك لان نيسان مازالت تعمل علي تطوير بطارية الحالة الصلبة .

سيارة نيسان التي ستعمل ببطارية الحالة الصلبة 

تعتقد شركة نيسان أنها تستطيع بدء الإنتاج التجريبي في غضون خمسة أعوام لسيارتها الكهربائية الجديدة، ومن ثم تعمل علي تحسين تكنولوجيا بطارية الحالة الصلبة تدريجيا.

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ومن جانبه أوضح ديفيد موس نائب رئيس نيسان للبحث والتطوير في أوروبا قائلا : "نعتقد أن لدينا شيء مميز للغاية ونحن نريد خفض التكلفة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون بنسبة 50% ، ومضاعفة كثافة الطاقة، وتقديم ثلاثة أضعاف سرعة الشحن".

سيارة نيسان التي ستعمل ببطارية الحالة الصلبة 

وتابع ديفيد موس قائلا "  أن فريق نيسان يعمل على بطارية صلبة حقيقية لا تتطلب سائل إلكترونيا، ولا تزال بعض بطاريات الحالة الصلبة تحتوي على الكترونيات سائلة، وهذه مشكلة لأن هذا السائل يغلي، وبالتالي ستتأثر كفاءة تخزين ونقل وقدرة الطاقة التي تضعها في البطارية".

كما أن شركة نيسان ليست شركة السيارات الوحيدة التي تختبر تقنية بطاريات الحالة الصلبة حاليًا، و يقوم أغلب مصنعي السيارات بالعمل على نفس التقنية، ومنهم شركة بي إم دبليو الألمانية التي تعمل على بطاريات الحالة الصلبة بالتعاون مع شركة سوليد باور الرائدة.

سيارة نيسان التي ستعمل ببطارية الحالة الصلبة 

والجدير بالذكر إن بطاريات الحالة الصلبة لا تزال اختبارية، ولم تنجح أي شركة بعد بالخروج بنموذج تجاري منها، وتحتوي بطارية الحالة الصلبة علي بالعديد من المزايا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية الموجودة في السيارات الكهربائية المنتجة حتي اليوم .

نيسان سيارة كهربائية بطارية الحالة الصلبة عام 2028 ديفيد موس التطوير اوروبا خفض التكلفة

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