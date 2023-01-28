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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان قشقاي مستعملة بـ 300 ألف جنيه

نيسان قشقاي موديل
نيسان قشقاي موديل 2015

شهد سوق السيارات المصرى العديد من الارتفاعات فى الأسعار ، سواء للسيارات الجديدة " الزيرو " أو السيارات المستعملة ، بسبب الأزمات الأخيرة التى شهدتها الأسواق العالمية ومنها السوق المحلية.

نيسان قشقاي موديل 2015

وخلال البحث داخل أحد منصات بيع السيارات المستعملة الشهيرة، لاحظنا أسعارا متفاوتة لكل موديل من الموديلات الشهيرة المنتشرة في الشارع المصري بشكل مبالغ فيه ، والتي يأتي منها السيارة نيسان قشقاي موديل 2015، والتي تباع بسعر 300 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه كمتوسط سعر على حسب الحالة الفنية للسيارة والفئة السعرية لها والتى تتوفر بثلاثة منها ، ومن الممكن ان يختلف هذا السعر على حسب رغبة مالك السيارة .

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 ومن المعروف ان السيارة نيسان قشقاي موديل 2015 ، تتميز بمحرك إقتصادي سعة 1200 سي سي بقوة 118 حصان وعزم دوران 190 نيوتن ، و معدل إستهلاك الوقود لسيارة نيسان قشقاي 2015 الشكل الجديد 5.6 لكل 100 كم .

نيسان قشقاي موديل 2015

وتتسارع السيارة نيسان قشقاي موديل 2015 من 0-100 كم/ساعة في حوالي 12.5 ثانية ، و تصل بسرعة قصوي 175 كم /ساعة.

نيسان قشقاي موديل 2015

وتضم السيارة نيسان قشقاي موديل 2015، عدد من وسائل الأمان منها وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي STANDARD ، ونظام فرامل ABS ونظام إتزان إلكتروني ESP مع توزيع إلكتروني للفرامل EBD ، جنوط 17 إنش للثبات مع شاسيه طويل يدعم السيارة نظراً لإرتفاعها ، نظام تنبيه ضد السرقة وجهاز إيموبيليزر للحماية من سرقة السيارة بدون مفتاحها.

نيسان قشقاي موديل 2015

وتاتى السيارة نيسان قشقاي موديل 2015 ، بعدد من الكماليات المميزة ، من بينها زر إدارة المحرك ، فتحت سقف أتوماتيكية بانوراما ، فتح الأبواب بالبصمة ، كاميرا خلفية لسهولة ركن السيارة ، مع حساسات خلفية، و فوانيس شبورة أمامية ، جنوط رياضية 17 إنش ، مرايات جانبية تحكم كهربي وطيها أتوماتيكياً ، إضاءة زينون أمامية ، إضاءة أمامية وخلفية LED ، فرش جلد للمقاعد وعجلة قيادة والفتيس ، عجلة قيادة متعددة الإستخدامات .

نيسان قشقاي موديل 2015
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