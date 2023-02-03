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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان إريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين.. صور وتفاصيل

نيسان اريا المعدلة
نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع اليابانية من تألقها في مجال تصنيع السيارات، حيث كشفت عن نسختها المعدلة من السيارة اريا ذات الاطلالة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، والتي ستقوم بجول فريدة من نوعها بين القطبي الشمالي والجنوبي.

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نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين 

نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين 

تسخوض السيارة المعدلة نيسان اريا مسافة قدرها 17 الف ميل تقريبًا، بين التضاريس الجليدية الخاصة، مع ظهورها بالعديد من الترقيات المميزة، والتي ستمنحها الافضلية في التعامل مع هذه الاجواء والتضاريس، ابرزها وجود جنوط واطارات عريضة قياسها 39 بوصة.

نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين 

تأتي الاطارات من طراز BF Goodrich ذات النقوش البارزة والغائرة، مع جنوط قوية تتكون من 8 اضلاع باللون الفضي، بالاضافة إلى تعديلات داخل منطقة الرفارف تتناسب مع الترقيات الجديدة، إلى جانب دعامات نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات.

نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين 

كما حصلت السيارة نيسان اريا على بعض الترقيات الخاصة بأنظمة التعليق، بالاضافة إلى وحدة استخدام اعلى السقف، إلى جانب قدرات فنية تتمثل في تجهيزات الدفع الكهربائي بقوة قدرها 389 حصانا، و 443 رطل/قدم اي مايعادل 600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، حيث لم تشهد السيارة تعديلات تتضمن المنظومة الفنية للمحرك الكهربائي والبطاريات القياسية.

نيسان اريا المعدلة في رحلة جليدية بين القطبين 

وتظهر السيارة نيسان اريا في بعض الصور المقدمة، باطلالة رياضية انيقة مع روح عالية لتحدي هذه التضاريس الثلجية، والتي تشتهر بالصعوبة، إلى جانب الاعتماد على وحدة طاقة محمولة، لتنطلق من الثلوج العميقة إلى تحدي اخر بين الكثبان الطرق الجبيلة الوعرة.

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