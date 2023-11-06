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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد تحريك البنزين.. أسعار وأماكن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

تحويل السيارات للعمل
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية معرفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، لتوفير أكبر قدر من النفقات وخاصة بعد زيادة البنزين الأخيرة.

كيفية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

  1.  يتم فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.
  2. تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.
  3. استلام السيارة من العميل في يوم التحويل.
  4. يتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.
  5. تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.
  6. يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية.
  7. للحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.
  8. يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب.
  9. التأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.
  10. يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة .
  11. إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطائه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.
  12. يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.
     

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تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي


تتراوح تكلفة التحويل بين 11.095 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 14.220 جنيه لسيارات الحقن الإلكتروني، وحوالي 12.190 جنيه لسيارات الدائرة المطورة، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الاسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة. والتكلفة الفعلية لتحويل السيارة هي أكثر من ذلك بكثير وتتحملها وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي.

يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه"، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي.

قيمة الوفر المباشر للمواطن الذي يقوم بتحويل سيارته للغاز الطبيعي


الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي. وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعي في سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي لحوالي 1275 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1725 جنيها شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، وبالتالي يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير في استخدام الغاز الطبيعي خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علماً بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

ويوضح جدول الوفر معدلات للمستهلك عند استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في السيارة مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة:
 

تتضمن منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد، وفيما يلى أهم خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود.

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