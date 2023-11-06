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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسباب خروج الهواء البارد من تكييف السيارة في الشتاء.. مقارنة بين سانج يونج تيفولى XLV وجيتور X70 موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر مرسيدس CLA 200 موديل 2023

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 ، وتأتي تلك السيارات بالعديد من التكنولوجيات المتطورة، وذلك رغم الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي منها، عدم استقرار سعر  صرف الدولار، وذلك اثر علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالأسعار الرسمية وتم إضافة سعر إضافي عليها .

 

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، ويقدم الصانع الصيني عدد كبير من الطرازات المتاحة للبيع في مصر بمختلف فئاتها سواء السيدان أو  الهاتشباك أو الـ SUV وتأتي هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة التي جعلت هناك تقارب بين فئات السيارات وبعضها البعض .

 

كشفت شركة سكودا عن سياراتها الجديدة سكودا سوبيرب الفيس ليفت الجديد ، وتحتوي سكودا سوبيرب الجديدة علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها،  ADAS 2، وتم تصميمها بنفس مواصفات الجيل الثاني من سكودا كودياك الـ SUV.

 

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من الطرازات المعروضة للبيع ، وتم تواجد تلك السيارات بسوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير معقول ، ومن ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري للبيع هي فورد اسكورت موديل 1998 ، وتنتمي اسكورت الي فئة السيارات السيدان.

 

خلال فصل الشتاء يلجأ أصحاب السيارات في الساعات المتأخرة من الليل لـ تشغيل مكيف السيارة من أجل تدفئة الجو، وإزالة الضباب العالق علي الزجاج من اجل القيادة بشكل سليم دون الشعور بالبرد.

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