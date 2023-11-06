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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد حادث طريق الإسكندرية.. كيفية التعامل مع حريق السيارة

صدى البلد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق الصحراوي،  بورود بلاغ من الأهالي، أفاد بوقوع حادث مروري ضخم بمدخل قرية الشجاعة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، اتجاه القاهرة بين عدد من السيارات واشتعال النيران بهم.

وتمت السيطرة على الحريق من قبل سيارات الإطفاء.

تتعدد أسباب اشتعال حريق بالسيارة، خلال قيادتها، منها أسباب بشرية يتسبب فيها شخص ما، ومنها أسباب ميكانيكية بسبب الإهمال في بعض الصيانات أو خطأ بدون إرادة، ويوضح "اليوم السابع" كيفية التعامل مع هذه الحرائق.

  • أسباب نشوب الحريق في السيارة:

- إهمال الصيانة الدورية لجميع أجزاء السيارة.

 - مشاكل في النظام الكهربائي بالسيارة.

 - تصادم السيارة مع أي جسم صلب، أو مع السيارات الأخرى، مع وجود تسريب للوقود.

- نقص الماء في الردياتير (خزان الماء أو المبرد).

- خلل في نظام العادم، لأن عادم السيارة هو المسؤول عن إخراج الغازات الضارة من المحرك.

- تسرب البنزين آو السولار يسبب اندلاع حريق بالسيارة، خاصة مع ارتفاع درجات حرارة السيارة والشكمان.

كيفية التعامل مع حريق السيارة:

- ركن السيارة إلى جانب الطريق اليمين.

- توقف محرك السيارة، وفصل الكهرباء تماما عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

- اخراج جميع الركاب، قبل انتقال الحريق إلى داخل الصالون.

- الابتعاد عن السيارة وابعاد جميع المارة قدر الإمكان.

 - تنبيه السيارات التي ستمر بجانب السيارة المشتعلة، عن طريق وضع مثلث تحذير أمامها.

- استخدام طفاية الحريق لمواجهة النيران مع ترك مسافة كافية.

- الاتصال بالطوارئ سريعا ومحاولة أبعاد السيارات المجاورة للسيارة المحترقة.

الطريق الصحراوي قيادات الطريق الصحراوي حادث مروري الطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية حريق السيارة

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