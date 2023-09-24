بسعر أول فئة 6 ملايين جنيه.. طرح السيارة الرياضية لوتس البريطانية الكهربائية

يشهد قطاع السيارات في مصر توقيع اتفاقية شراكة بين إحدى شركات وكالات السيارات والشركة البريطانية لطرح السيارة لوتس البريطانية بسعر 6 ملايين جنيه للفئة الأولى، لطرح منتجاتها لأول مرة في السوق المصري، والتى تعد علامة تجارية فاخرة ومتفردة تجسد روح السيارات الرياضية عالية الأداء، والسيارات الكهربائية العصرية، وتكنولوجيا السيارات المتطورة.

وتتيح هذه الشراكة الحصرية لعملاء عز العرب في مصر الفرصة لاقتناء أحدث موديلات سيارات لوتس بتصميمها الفريد وأدائها الاستثنائي، حيث ارتبط اسم لوتس ارتباط وثيق بالابتكار والدقة وبتاريخ السيارات الرياضية.

وقال المهندس هشام عز العرب رئيس أحد وكلاء للسيارات إن السيارة البريطانية لوضع بصمه غير مسبوقة من خلال تقديم مجموعة استثنائية من محركات البنزين عالية الأداء والسيارات الكهربائية المتطورة، وعصر جديد من القيادة الفاخرة في السوق المصري.

وأعلن عز العرب عن الكشف عن أحدث إنجازات العلامة التجارية لوتس، السيارة LOTUS EMIRA – وهي السيارة "الأكثر إبتكاراً على الإطلاق" والتي تجمع بين الأداء الرياضي المتفوق والتصميم الرائع.

تأتي السيارة إيميرا V6 بمحرك V6 بقوة استثنائية 400 حصاناً، مما يضمن توفير أداء رياضي استثنائي وسرعة مذهلة، ويجمع تصميمها الأنيق بين الجمال والوظائف العملية، مما يجعلها سيارة فاخرة تجمع بين الأناقة والقوة، حيث أنها مزودة بقدرات تقنية متقدمة، ونظام فرامل متطور، لضمان أداءً استثنائياً أكثر استقراراً على الطريق، كما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بطابعه الخلاب، حيث يأتي بجلد الكانتارا وبأكثر من لون، ويجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يوفر تجربة قيادة مميزة لعشاق السيارات الفاخرة والرياضية.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم سيارات لوتس الفريدة بجميع إصداراتها المتنوعة وبأفضل الخدمات والإمكانات، وحريصون على تلبية احتياجات عملائنا من خلال توفير أحدث السيارات وأفضل الخدمات المتطورة".

وأضاف نهدف أن تكون الشريك الأكثر تميزاً وشهرة في مصر، لذلك نحرص على إجراء دراسات عميقة لمعرفة احتياجات السوق المصري بهدف تلبية متطلبات عملائنا حيث نضع اهتماماتهم ورغباتهم على رأس أولوياتنا من خلال إطلاق الموديلات والأنواع المختلفة من السيارات الحديثة المزودة بأحدث التقنيات العالمية".

وعبر دان بالمر المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا عن سعادته قائلاً "يسعدني أن أرى توسع لوتس في السوق المصري، والذي تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. فمع وجود مجموعة عز العرب، أصبح لدينا الآن شريك أثبت كفاءته وأظهر الطموح ويعرف جيدا كيفية إطلاق خطواتنا الأولى في منطقة شمال إفريقيا، والسيارة Emira وهو اسم مستوحى من اللغة العربية، ستنضم إليه قريبًا سيارة Eletre ومن ثم سيارة Emeya تحت سقف مبنى جديد تمامًا بالقاهرة ليستمتع بها عملائنا الجدد بالسوق المصري. وتعد هذه خطوة أخرى مثيرة في استراتيجية Vision 80 العالمية الخاصة بنا.

وقال المهندس أيمن غانم، مدير عام علامة لوتس البريطانية فى مصر إن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز مكانة لوتس في السوق المصري، وتوفير أفضل تجربة لعملائنا في مصر". مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة ، وأنها تسعى دائماً لمواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع السيارات.

وقال: " نستهدف افتتاح صالة عرض ومركز خدمة لعلامة لوتس التجارية على احدث طراز في النصف الأول من العام القادم، وذلك لتوسيع شبكة عملائنا في مصر."