مجلس الصحفيين يوافق على طلب مقدم بخصم 50 جنيها من البدل للتبرع لغزة

أعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين قرر

الموافقة على الطلب المقدم من نحو 250 من الزملاء والزميلات بخصم 50 جنيهًا من بدل التدريب والتكنولوجيا للتبرع لإغاثة الشعب الفلسطينى الشقيق.

وأكد السكرتير العام أن مجلس النقابة دعا الزميلات، والزملاء الراغبين فى التبرع خصمًا من البدل التقدم بطلب للنقابة.