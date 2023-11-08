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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بسبب الشبورة المائية .. إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والساحلي غدًا

صدى البلد

أعلنت محافظة الإسكندرية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي (الإسكندرية الصحراوي والساحلي الدولي)، غدا الخميس 9 نوفمبر، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا؛ بسبب الشبورة الكثيفة.

يأتي قرار إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بناء على استمرار تحذير الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقا لبيان المحافظة، فإنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية؛ للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وطالبت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين، من الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية

كما وجهت هيئة الأرصاد قائدي المركبات، بتوخى الحيطة والحذر، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة.
 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، التي تمثل إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات، والملاحة الجوية (الطيران).
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الخميس، على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الإدارية 29 19
6 أكتوبر 29 18
بنهــــا 28 20
دمنهور 27 18
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 28 18
الزقازيق 29 19
شبين الكوم 29 19
طنطا 28 19
دمياط 26 20
بورسعيد 26 19
الإسماعيلية 31 18
السويس 30 19
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 22
نخل 27 13
كاترين 26 13
الطور 28 20
طابا 30 21
شرم الشيخ 33 23
الإسكندرية 26 19
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 19
السلوم 26 17
سيوة 27 16
رأس غارب 32 23
الغردقة 34 23
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 33 26
حلايب 29 25
أبو رماد 31 24
رأس حدربة 29 24
الفيوم 30 19
بني سويف 30 19
المنيا 31 17
أسيوط 32 17
سوهاج 33 19
قنا 35 22
الأقصر 36 18
أسوان 37 23
الوادي الجديد 36 20
أبوسمبل 35 25

الاسكندرية الشبورة المائية طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي الساحلي الدولي الحيطة والحذر

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