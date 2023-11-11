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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصالح مشتركة وتحديات إقليمية

أخبار مصر على مدار 24ساعة| تحديات وآمال مشتركة.. سر لقاء السيسي وأمير قطر قبل القمة العربية

صدى البلد

اخبار مصر.. استقبل الرئيس السيسي الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، لإجراء مباحثات مهمة قبل يوم من انعقاد القمة العربية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

 

الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية| صور
اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على تأكيد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري.


الصحة العالمية: إجلاء بعض أطفال غزة المصابين بالسرطان إلى مصر والأردن
 انتهى إجلاء نحو 12 طفلًا مصابًا بالسرطان أو اضطرابات الدم الأخرى، بصحبة مرافقيهم، من قطاع غزة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مصر والأردن حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم بأمان. ومن المتوقع إجلاء المزيد من الأطفال للعلاج من السرطان في إطار هذه المبادرة.

خلال زيارتها الحملة الرسمية لـ السيسي..كتلة الحوار: نجتهد لتقديم نموذج سياسي مختلف
استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الخميس 9 نوفمبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من كتلة الحوار.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وناميبيا فى الإدارة المستدامة للموارد المائية ..صور
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى المنعقدة ضمن فعاليات "مؤتمر الصرف الصحى في افريقيا" في نسخته السابعة AfricaSan7 بدولة ناميبيا.

يحيى الطفل المعجزة.. رحلة استثنائية من الابتدائية إلى الجامعة مباشرة
حظي الطفل يحيى عبد الناصر النجار، من محافظة دمياط، باهتمام كبير خلال الساعات الماضية، بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلحاق الطالب المقيد بالصف السادس الابتدائي، للدراسة بكلية العلوم في جامعة دمياط، لنبوغه العلمي، مع تولي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتنفيذ القرار.

إثيوبيا تفتح بوابة التصريف الثانية | خبير يعلن مفاجأة بشأن سد النهضة
شهدت أزمة سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة حيث فتحت إثيوبيا بوابة التصريف الشرقية يوم 31 أكتوبر الماضى لتخفيض منسوب بحيرة سد النهضة كخطوة أولى للبدء فى أعمال التخزين الخامس من تجفيف الممر الأوسط ثم وضع الخرسانة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لـ صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر نوفمبر الجاري متضمن الزيادة الجديدة بنسبة 15% لجميع المستحقين، حيث يبدأ الصرف الأربعاء المقبل الموافق ١٥ نوفمبر لجميع المستحقين.

التغير المناخي وقيم التسامح أبرز موضوعات النسخة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام
بدأ العد التنازلي على انطلاق فعاليات النسخة الثانية من الكونجرس العالمي للإعلام والتي تنظمه مجموعة أدنيك  بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» في من 14 إلى 16 نوفمبر، بمشاركة 172 دولة و160 متحدثًا و36 جلسة رئيسية و5 فعاليات مصاحبة للكونجرس والتي يقام بعضها للمرة الأولى، وتتنوع الجلسات الحوارية هذا العام بين التغييرات المناخية وقيم التسامح والإعلام الرياضي.

مستشفى الشيخ زايد التخصصي يقيم النسخة الثالثة لمؤتمر قسم القلب CardioZayed
قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، أنه بناءاً على تعليمات الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، برفع كفاءة الكوادر الطبية ، و تحت رعاية الأستاذة الدكتورة / مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقامت مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ مؤتمر قسم القلب CardioZayed III برئاسة د.خالد رفعت ود. أحمد طمارة

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

وزير النقل: تعويضات مالية ووحدات سكنية بديلة نظير إخلاء مسار القطار السريع
في مستهل جولة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بـ مسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء  خالد عبد العزيز محافظ القاهرة مع أهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.

الري تناقش مع الوكالة الهولندية مقترحات حماية الشواطئ المصرية بمواد صديقة للبيئة
عقد  المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط اجتماع مع  ممثلي السفارة الهولندية والوكالة الدولية الهولندية للاستثمار لمناقشة مقترحات حماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

أفضل قطع أثرية خلال نوفمبر في المتاحف باختيار الجمهور.. صور
اختار الجمهور أفضل قطع شهر نوفمبر الجاري، ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.

السيسي اخبار مصر القمة العربية قطر القضية الفلسطينية

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