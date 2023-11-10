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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري تناقش مع الوكالة الهولندية مقترحات حماية الشواطئ المصرية بمواد صديقة للبيئة

صدى البلد

عقد  المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط اجتماع مع  ممثلي السفارة الهولندية والوكالة الدولية الهولندية للاستثمار لمناقشة مقترحات حماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

كما اجتمعت المهندسة سلوى عبد الغني عثمان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بممثلي معهد بحوث الإنشاءات لمناقشة موقف الدراسات التي يقوم بها المعهد والاتفاق علي الدراسات الجديدة المطلوبه من المعهد.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الإحتياجات المائية ، والالتزام بتوفير الإحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة طبقاً لخطة العام المائي الحالي ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مشيراً لحرصه على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات ، للإطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين.

 الاستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية

ووجه وزير الموارد المائية والري بمتابعة الإستعداد لفترة موسم الزراعات الشتوية لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، والتأكيد على متابعة عملية توزيع المياه وأعمال تطهيرات الترع والمصارف ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، والإلتزام بتطبيق المناوبات على الترع ، والإستفادة من منظومة التلميترى لتحقيق المتابعة اللحظية للمناسيب بالترع والمصارف ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية ، والعمل على تطوير الموارد البشرية المتاحة بكل إدارة ودعمها بالشكل الذى يمكنها من أداء وظيفتها على الوجه الأمثل  ، مع البدء في التدريب التحويلي لإعداد جيل من البحارة لتغطيه العجز الحالي وتطبيق المناوبات وأحكام السيطرة علي منظومة توزيع المياه .

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الري تناقش مع الوكالة الهولندية مقترحات حماية الشواطئ المصرية بمواد صديقة للبيئة

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