مستشفى الشيخ زايد التخصصي يقيم النسخة الثالثة لمؤتمر قسم القلب CardioZayed

قال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي ، أنه بناءاً على تعليمات الأستاذ الدكتور / خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، برفع كفاءة الكوادر الطبية ، و تحت رعاية الأستاذة الدكتورة / مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقامت مستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ مؤتمر قسم القلب CardioZayed III برئاسة د.خالد رفعت ود. أحمد طمارة

وأوضح مدير المستشفى بأن المؤتمر في نسخته الثالثة يقام لأول مرة من داخل قاعة المحاضرات في المستشفى بعد تطويرها وأن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على الأنشطة العلمية و التعليم الطبي المستمر والوصول إلى آخر المستجدات في المجال الطبي والذي يهدف بالنهاية إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة ، الشكر للكوكبة الكبيرة من أساتذة كليات الطب لحضورهم المشرف دعماً منهم لمنظومة تدريب الأطباء وأكد أن مثل هذه المؤتمرات يساهم في مشاركة المعرفة والخبرات العلمية.

وأبرز دور مركز الأبحاث الإكلينيكية المنشأ حديثاً في المستشفى في المساهمة في البحث العلمي حيث أنه ومنذ إنشائه منذ أقل من سنة ساهم بالتعاون مع قسم القلب وباقي أقسام المستشفى في الأنشطة البحثية في المستشفى وفي الإشراف على مشاريع التخرج الخاص بطلبة كليات الصيدلة والمساهمة في ١٤ رسالة ماجستير و ٣ رسالة دكتوراه في مختلف التخصصات الطبية

كما وجه مدير عام المستشفى الشكر للأستاذ الدكتور خالد رفعت على مساهمة سيادته في إطلاق العيادة المتخصصة في أمراض فشل القلب Heart Failure Clinic لمتابعة مرضى القلب وتأثير الأدوية الحديثة والتي تم ادخالها مؤخراً ضمن بروتوكلات العلاج على نفقة الدولة.

وخلال كلمته أشاد د.أحمد الشربيني المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية ، بقسم القلب في المستشفى والجهود المبذولة من القائمين عليه ليصبح واحداً من أفضل الأقسام داخل المستشفى في الخدمات المقدمة والبحث العلمي.

هذا وقد شمل المؤتمر لأول مرة نقل حي بالصوت والصورة من غرفة عمليات قسطرة القلب لحالة انسداد تام مزمن للشريان التاجي الخلفي وفتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية الدقيقة والتي اجريت بواسطة دكتور هشام عمار ، دكتور شريف رزق و دكتور سامح سعد ،استشاريي القلب والقسطرة القلبية.

كما تم الإعلان عن تقديم برامج طبية عن مرضى القلب عن طريق التدوين الصوتي Podcast.

وخلال كلمته أشاد الأستاذ الدكتور نبيل فرج أستاذ القلب و رئيس جمعية القلب المصرية وضيف شرف المؤتمر ، بالمستوى الطبي الرائع بالمستشفى وعلى تنظيم المؤتمر و أعلن عن بدايه مذكرة التعاون بين الجمعية و المستشفي في المجال العلمي.

وأشاد أ.د. هشام بشرى أستاذ القلب جامعه بني سويف بمدى جودة المحتوى الطبي للمؤتمر و المحاضرات و الحالات المعروضة من وحدة القسطرة عن طريق البث المباشر.

كما عرض الدكتور خالد رفعت مدير وحدة القلب إنجازات الوحدة في المستشفى التي شهدت تطوراً كبيراً، حيث أصبح مركزاً معتمداً و يعد واحداً من خمسة مراكز معتمدة على مستوى الجمهورية تقوم بتركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطره TAVI، كما حصل على إعتماد علاج حالات إنسداد الشريان التاجي المزمن و حالات القسطرة المعقدة، واستحداث خدمات قسطرة دراسة كهرباء القلب و الكي واستحداث خدمات غلق الثقب مابين الأذينين و البطينين و الوصلات الشريانية عن طريق القسطرة.

و صرح أ.د. أحمد طماره رئيس قسم القلب على أهميه و دور العلاج الطبي لمرضى شرايين القلب بالتوازي مع العلاج التداخلي و أكد أن فريق العمل بالمستشفى يتبنى خطة العلاج القائم علي السند و الدليل العلمي evidence based medicine ،وتقدم بالشكر للقائمين على المؤتمر وللحضور من الأساتذة والاستشاريين.