مدبولي: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.. وبكري: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

وزير الخارجية الأسبق: انتهاكات الاحتلال بغزة نقطة سوداء في ضمير العالم

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن الأنظار كلها تتجه إلى القمة العربية المقرر انعقادها بعد غد السبت في العاصمة السعودية الرياض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وشامل، لافتا إلى أن ما يتردد عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات في اليوم هو أمر غير مُجدي ويدل على عجز المجتمع الدولي.

الصليب الأحمر: الحياة أصبحت منعدمة في غزة.. والآلاف يبحثون عن نقطة مياه

قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة، إن كافة الأجيال التي يمكن تصورها في قطاع غزة تضرروا سواء أطفال رضع، ومرضى، وأصحاب إعاقة كلهم يبحثون عن قطرة نجاه يشربونها، أو مكان يأويهم عند وصولهم للنصف الجنوبي من قطاع غزة.

تحديد السعر خلال أسبوعين | تفاصيل جديدة حول حج الجمعيات الأهلية.. فيديو

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الشهر.

مصطفى بكري: مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى اطلقت قافلة مساعدات استجابة لنداء الرئيس السيسي.

مفاجأة.. هل وقعت إسرائيل على شهادة زوالها ؟ | فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إن روجيل ألفير، أحد أهم كتاب اليهود الصهاينة، أشار في كتاباته إلى أن إسرائيل وقعت على شهادة زوالها، وأرجع ذلك لأسباب عديدة، ومنها الحرب متعددة الجبهات، والتفكك الداخلي، والصراعات الداخلية، بين التيارات اليهودية والصراعات الثقافية في المجتمع الإسرائيلي.

مدبولي: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي انطلقت منذ أغسطس 2022 برعاية الرئيس السيسي.

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرا لإخراج المحتجزين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

"المصريين الأحرار": ترحيب كبير بقرار حملة السيسي بتخفيض الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك ترحيبا كبيرا بموقف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بخفض الإنفاق على الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية.

الغباري: مصر رفضت صفقة القرن ومخطط التهجير.. والفلسطينيون متمسكون بأرضهم

أكد اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن الفكر الصهيوني مرتبط بالفكر الإنجليزي، مشيرا إلى أن أعداد الصهاينة زاد مع الهجرة الثانية 1904.