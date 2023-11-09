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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: انتهاكات الاحتلال بغزة نقطة سوداء في ضمير العالم

قطاع غزة
قطاع غزة

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن الأنظار كلها تتجه إلى القمة العربية المقرر انعقادها بعد غد السبت في العاصمة السعودية الرياض للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل وشامل، لافتا إلى أن ما يتردد عن هدنة إنسانية لمدة 4 ساعات في اليوم هو أمر غير مُجدي ويدل على عجز المجتمع الدولي.

وأضاف محمد العرابي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرأي العام في العالم ضد الحكومات الغربية وسياستها وهناك ضغط كبير على من الشعوب الغربية على حكامهم، وشاهدنا تغيير لغة الخطابات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، وما حدث في غزة في مجازر إنسانية ستظل نقطة سوداء في ضمير العالم.

وتوقع وزير الخارجية الأسبق، أن الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ستستمر لوقت طويل، ومصر مستعدة لإمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية خلال الفترة القادمة.

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