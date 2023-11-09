بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه طلب توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرا لإخراج المحتجزين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القتال في قطاع غزة مستمر، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن محتجزينا.

وأضاف مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط.. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب”.

يأتي البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وافقت إسرائيل على وقف القتال لمدة 4 ساعات يوميا للسماح لسكان غزة بالإخلاء إلى الجنوب وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.