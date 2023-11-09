أول تعليق من بايدن على مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، علي مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”.

وقال بايدن عن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن لدى حماس: “لا نزال متفائلين”.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد اجتماع ثلاثي في الدوحة، بين مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والموساد ورئيس الوزراء القطري لبحث حدود اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف الهجوم على غزة، حسبما ذكر مصدر مطلع على التطورات لـ رويترز.

وقال مصدر مطلع لـ رويترز إن ميزة الاجتماع الثلاثي جمع الأطراف الثلاثة معًا على طاولة واحدة في الوقت الفعلي لتسريع العملية.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.