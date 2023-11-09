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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإعلان الأمريكي.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار بغزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القتال في قطاع غزة مستمر، مشيرا إلى انه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن محتجزينا.

وأوضح مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا. تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، كما فعل 50,000 من سكان غزة بالأمس فقط. ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة للإخلاء إلى الجنوب”.

ويأتي البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وافقت إسرائيل على وقف القتال لمدة 4 ساعات يوميا للسماح لسكان غزة بالإخلاء إلى الجنوب وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن “إسرائيل تسمح بوجود ممرات آمنة تمتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل ستبدأ وقفاً يومياً للقتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، وأشار في بيان له الى أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

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البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ وقفا يوميا للقتال لمدة أربع ساعات

 وقال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ في تطبيق وقف القتال لمدة أربع ساعات للسماح للناس بالفرار.

 كما أكد أن الولايات المتحدة تهدف إلى دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة كل يوم.

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