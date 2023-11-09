تصعيد خطير.. بايدن يهدد بضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة بسوريا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن أمريكا ستضرب أهداف الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له في سوريا مرة أخرى إذا اضطررنا لذلك.

وفي وقت سابق من اليوم، علق البيت الأبيض، على الهجمات المستمرة من الفصائل في سوريا والعراق علي القواعد العسكرية الأمريكية، قائلا إن أمريكا لا تسعى لتصعيد الصراع لكن على الفصائل بسوريا والعراق مواجهة العواقب.

وأضاف أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الجماعات الانفصالية في سوريا والعراق مواجهة عواقب الهجمات على القوات الأمريكية”.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا تهدف إلى الرد وتستهدف الأسلحة والذخيرة.