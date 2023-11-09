أمريكا.. زيادة غير مسبوقة في التهديدات ضد العرب والمسلمين

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، اليوم الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق في حوادث التحيز ضد العرب والمسلمين خلال الشهر الذي أعقب تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إنه تلقي 1283 طلبًا للمساعدة وتقارير عن التحيز في الشهر الذي أعقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف أنه تلقي في عام 2022 ما متوسطه 406 شكاوى خلال فترة 29 يومًا.

وأوضح أن “البيانات الجديدة تعكس زيادة بنسبة 216% في طلبات المساعدة وحوادث التحيز المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق”.

وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث والمناصرة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في بيان، إن البيانات تمثل أكبر موجة من التحيز ضد الإسلام والعرب سجلتها المنظمة منذ أن دعا المرشح آنذاك دونالد ترامب إلى حظر دخول المسلمين إلي أمريكا في عام 2015.

وأضاف أن “الخطاب المعادي للإسلام والمعادي للفلسطينيين الذي تم استخدامه لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية هنا في أمريكا، ساهم في هذه الزيادة غير المسبوقة في التعصب”.