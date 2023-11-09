عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. زيادة غير مسبوقة في التهديدات ضد العرب والمسلمين

أمريكا
أمريكا

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، اليوم الخميس، عن ارتفاع غير مسبوق في حوادث التحيز ضد العرب والمسلمين خلال الشهر الذي أعقب تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إنه تلقي 1283 طلبًا للمساعدة وتقارير عن التحيز في الشهر الذي أعقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف أنه تلقي في عام 2022 ما متوسطه 406 شكاوى خلال فترة 29 يومًا.

وأوضح أن “البيانات الجديدة تعكس زيادة بنسبة 216% في طلبات المساعدة وحوادث التحيز المبلغ عنها مقارنة بالعام السابق”.

وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث والمناصرة في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في بيان، إن البيانات تمثل أكبر موجة من التحيز ضد الإسلام والعرب سجلتها المنظمة منذ أن دعا المرشح آنذاك دونالد ترامب إلى حظر دخول المسلمين إلي أمريكا في عام 2015.

روسيا تسخر من أزمة أمريكا بسبب طباعة الدولار

استعدوا للعواقب.. أمريكا ترد على هجمات فصائل سورية وعراقية ضد قواعدها

وأضاف أن “الخطاب المعادي للإسلام والمعادي للفلسطينيين الذي تم استخدامه لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية هنا في أمريكا، ساهم في هذه الزيادة غير المسبوقة في التعصب”.

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إسرائيل حماس المسلمين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

موضوعات متعلقة

عائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس يلجأون لـ الصين.. تفاصيل

رويترز تكشف حقيقة معرفتها المسبقة بهجوم حماس في 7 أكتوبر

روسيا تسخر من أزمة أمريكا بسبب طباعة الدولار

وسائل إعلام: الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان بالمدفعية والقذائف الفسفورية

مدفيديف: أعداؤنا يرسلون "الشيطان" ضد روسيا

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

أزمة تأشيرات.. اتهامات خطيرة من روسيا للولايات المتحدة بشأن قمة أبيك

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد معرض المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ