عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تسخر من أزمة أمريكا بسبب طباعة الدولار

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الدين الوطني الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة المزيد من الدولارات لسداده.

جاءت تصريحات بيسكوف على بيان أدلى به نظيره الأمريكي ،جون كيربي، قال فيه إن أمريكا أنفقت بالفعل 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022، عندما تحولت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع جارتها روسيا إلى صراع مسلح.

وعندما اقترح أحد المراسلين أن واشنطن يمكنها طباعة النقود إلى أجل غير مسمى ما لم تتعطل آلة الطباعة، أشار بيسكوف إلى أنه لن يكون هناك أي ورقة متبقية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “قرأت مؤخراً أن أمريكا تنفق نحو 200 مليون دولار في الساعة على خدمة ديونها”، مضيفا: “سوف ينفد الورق لديهم قريبًا”.

وفي الوقت الحالي، يبلغ الدين العام المستحق في الولايات المتحدة نحو 33.6 تريليون دولار، بعد أن تجاوز سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير.

مدفيديف: أعداؤنا يرسلون "الشيطان" ضد روسيا

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ووفقا لبيانات مكتب الميزانية بالكونجرس الصادرة في وقت سابق من هذا العام، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني 475 مليار دولار في السنة المالية 2022.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية زادت بسرعة خلال العام الماضي بسبب سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة.

واشنطن الدين الوطني الأمريكي الكرملين روسيا الدولار أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

موضوعات متعلقة

مدفيديف: أعداؤنا يرسلون "الشيطان" ضد روسيا

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

النفير عام وحمل السلاح.. بيان عاجل من حماس بشأن الاشتباكات في جنين

أزمة تأشيرات.. اتهامات خطيرة من روسيا للولايات المتحدة بشأن قمة أبيك

بعد قتال 10 ساعات.. الاحتلال الإسرائيلي يزعم السيطرة على مقر عسكري لحماس

الرئيس الفرنسي: الوضع في غزة خطير ولابد من هدنة إنسانية فورية

بقذيفة الياسين 105.. القسام تعلن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة اليوم

هدنة وشيكة.. 15 أسيرا مقابل 3 أيام بدون قصف إسرائيلي| تفاصيل الاتفاق

ترشيحاتنا

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ