روسيا تسخر من أزمة أمريكا بسبب طباعة الدولار

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الدين الوطني الأمريكي ارتفع بدرجة كبيرة لدرجة أن واشنطن لن تكون قادرة بعد الآن على طباعة المزيد من الدولارات لسداده.

جاءت تصريحات بيسكوف على بيان أدلى به نظيره الأمريكي ،جون كيربي، قال فيه إن أمريكا أنفقت بالفعل 96% من الأموال المخصصة لأوكرانيا منذ أوائل عام 2022، عندما تحولت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع جارتها روسيا إلى صراع مسلح.

وعندما اقترح أحد المراسلين أن واشنطن يمكنها طباعة النقود إلى أجل غير مسمى ما لم تتعطل آلة الطباعة، أشار بيسكوف إلى أنه لن يكون هناك أي ورقة متبقية.

وقال المتحدث باسم الكرملين: “قرأت مؤخراً أن أمريكا تنفق نحو 200 مليون دولار في الساعة على خدمة ديونها”، مضيفا: “سوف ينفد الورق لديهم قريبًا”.

وفي الوقت الحالي، يبلغ الدين العام المستحق في الولايات المتحدة نحو 33.6 تريليون دولار، بعد أن تجاوز سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير.

ووفقا لبيانات مكتب الميزانية بالكونجرس الصادرة في وقت سابق من هذا العام، بلغت مدفوعات الفائدة على الدين الوطني 475 مليار دولار في السنة المالية 2022.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية زادت بسرعة خلال العام الماضي بسبب سلسلة من ارتفاعات أسعار الفائدة.