مدفيديف: أعداؤنا يرسلون "الشيطان" ضد روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الخميس، إن أعداءنا يرسلون الشيطان ضد روسيا.

وأضاف ميدفيديف، خلال اجتماع مع جنود من فوج الهجوم الجوي 337 التابع لفرقة الهجوم الجوي 104 التابعة للحرس في ملعب تدريب ألابينو في منطقة موسكو: “خصمنا يرسل الشيطان الآن.. لقد مزقوا الناس فقط، وأعطوهم مدفعا رشاشا في أيديهم وذهبوا.. من الواضح ما هي العواقب في هذه الحالة”.

وفي وقت سابق، علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، على تغريدة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، الساخرة حول القواعد العسكرية الأمريكية وإيران.

ونشر ماسك، “ميمًا” على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، يسخر من نشر القواعد العسكرية الأمريكية حول إيران. وبحسب الميم، من المفترض أن إيران "تريد الحرب" لأنها "وضعت بلادها" بالقرب من القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال مدفيديف، في تعليقه: "بالضبط! ولكن هناك أيضًا روسًا يشكلون تهديدًا لكل شيء في العالم! لا تنسوا!".