روسيا : تكبيد الجيش الأوكراني 795 قتيلا وجريحا وإسقاط مقاتلة "ميغ 29"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 795 قتيلا وجريحا.

وذلك بالإضافة الي إسقاط مقاتلة "ميغ 29" و38 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

كانت قد أعلنت أوكرانيا، امس الأربعاء، أن روسيا أطلقت صاروخًا على سفينة مدنية دخلت ميناء في منطقة أوديسا على البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة طاقم السفينة ومصرع قائد الميناء.

ومنذ انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يضمن المرور الآمن للسفن المدنية في يوليو الماضي، كثفت كييف وموسكو النشاط العسكري والهجمات في البحر الأسود.

وحسب صحيفة “موسكو تايمز”، قال الجيش الأوكراني: "استمرارًا لإرهاب السفن المدنية، أطلقت روسيا صاروخًا مضادًا للرادار من طراز Kh-31P باتجاه أحد موانئ منطقة أوديسا من طائرات تكتيكية في البحر الأسود".