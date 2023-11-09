بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تصريح وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، حول موضوع التهديدات باستخدام الأسلحة النووية ضد قطاع غزة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت زاخاروفا: "نحن نعتبر هذه التصريحات استفزازية وغير مقبولة على الإطلاق... مثل هذه التصريحات تعني أن جميع السكان المدنيين في قطاع غزة مهددون بالأسلحة النووية. هل هذا تهديد بالإبادة الجماعية؟”

وأضافت: “لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه التصريحات، لأنها تأتي على لسان المسؤولين”.

كما أشارت إلى أن تصريح إلياهو بشأن الأسلحة النووية يؤكد أن إسرائيل تمتلك مثل هذه الأسلحة.