أثناء دخولها ميناء أوديسا.. أوكرانيا تتهم روسيا بقصف سفينة مدنية ترفع علم ليبيريا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا أطلقت صاروخًا على سفينة مدنية دخلت ميناء في منطقة أوديسا على البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة طاقم السفينة ومصرع قائد الميناء.

ومنذ انهيار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يضمن المرور الآمن للسفن المدنية في يوليو الماضي، كثفت كييف وموسكو النشاط العسكري والهجمات في البحر الأسود.

وحسب صحيفة “موسكو تايمز”، قال الجيش الأوكراني: "استمرارًا لإرهاب السفن المدنية، أطلقت روسيا صاروخًا مضادًا للرادار من طراز Kh-31P باتجاه أحد موانئ منطقة أوديسا من طائرات تكتيكية في البحر الأسود".

وأضاف أن "الصاروخ أصاب هيكل سفينة مدنية ترفع العلم الليبيري أثناء دخولها الميناء"، لافتا إلى أن طيارا بالميناء قتل بينما أصيب عامل آخر بالميناء.

ولفت إلى أن "ثلاثة من أفراد الطاقم، وهم مواطنون فلبينيون، أصيبوا بجروح، ونقل أحدهم إلى المستشفى".

ودفع انهيار اتفاق تصدير الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة في يوليو الماضي، موسكو إلى التحذير من أن أي سفن تدخل الموانئ الأوكرانية يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية محتملة.

وأعلنت أوكرانيا بعد ذلك إطلاق "ممر إنساني" جديد يتجنب المياه الدولية.