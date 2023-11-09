استعدوا للعواقب.. أمريكا ترد على هجمات فصائل سورية وعراقية ضد قواعدها

علق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على الهجمات المستمرة من الفصائل في سوريا والعراق علي القواعد العسكرية الأمريكية، قائلا إن أمريكا لا تسعى لتصعيد الصراع لكن على الفصائل بسوريا والعراق مواجهة العواقب.

وأضاف البيت الأبيض، في بيانه، أن “الولايات المتحدة لا تسعى إلى الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الجماعات الانفصالية في سوريا والعراق مواجهة عواقب الهجمات على القوات الأمريكية”.



وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا تهدف إلى الرد وتستهدف الأسلحة والذخيرة.



و أعرب أن الأنشطة العسكرية الأمريكية في سوريا تعمل كوسيلة للردع والأسلحة المستهدفة والذخيرة.