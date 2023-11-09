البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ وقفا يوميا للقتال لمدة أربع ساعات

أعلن البيت الأبيض، أن إسرائيل ستبدأ وقفاً يومياً للقتال لمدة أربع ساعات في شمال غزة، وأشار في بيان له أن الولايات المتحدة ما زالت لا تدعم وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي.

أعلن البيت الأبيض، أن هدنة لمدة أربع ساعات يوميا في شمال قطاع غزة، هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ في تطبيق وقف القتال لمدة أربع ساعات للسماح للناس بالفرار.

كما أكد أن الولايات المتحدة تهدف إلى دخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة كل يوم.

وأوضح البيت الأبيض أنه سيتم السماح للمدنيين في غزة بالفرار من المعارك عبر ممرين إنسانيين. وكان بايدن قد أعلن أنه لا توجد إمكانية لوقف إطلاق النار في غزة في الوقت الحالي.

ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي هذه الخطوة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح وقال إن الولايات المتحدة تريد أن يستمر التوقف المؤقت طالما كانت هناك حاجة إليه.

أضاف أنه سيتم الإعلان عن الهدنة الإنسانية الأولى اليوم، والتزمت إسرائيل بالإعلان عن كل نافذة قبل ثلاث ساعات على الأقل.