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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحديد السعر خلال أسبوعين | تفاصيل جديدة حول حج الجمعيات الأهلية.. فيديو

الحج
الحج

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية يوم الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الشهر.

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وأضاف الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "سيتم تحديد سعر الحج بالنسبة للجمعيات الأهلية خلال أسبوعين".

 

وأشار الدكتور أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج،: "أي مواطن عضو في الجمعيات الأهلية يحق له التقدم بشرط أن يكون عضوا في أحد الجمعيات الأهلية بغض النظر عن تاريخ أو مدة الاشتراك".

 

وعن الفئات الممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية، أوضح: "أصحاب الأمراض المزمنة مثل الغسيل الكلوي ممنوعين من التقدم لحج الجمعيات الأهلية".

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