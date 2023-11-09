عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حاجات لازم تعملها قبل الحج.. وهذه الأمراض تمنعك من السفر

الحج 2024 - ارشيفية
الحج 2024 - ارشيفية

الحج  فرض على كل مسلم متي توافر ذلك ، وعلى راغبي الحج الاستعداد لبعض الأوراق و الطلبات المتعلقة بالصحة قبل السفر يتوجب عليك معرفتها سنذكرها لكم في السطور القادمة .


حيث أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2024 للداخلية والسياحة ، تمهيدا لموسم الحج القادم وفى إطار ذلك نسرد أبرز التحاليل المتوقع أن تطلب هذا الموسم.


وفقا للاشتراطات الصحية الخاصة بالسفر لأداء الحج علي المواطن المصري أن يجري عدة تحاليل وفحوصات كالتالي :


التحاليل المطلوبة للحجاج قبل السفر:

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3-تحليل وظائف كلى

4 - أشعة عادى على الصدر

الحج 

 

أمراض تمنعك من أداء الحج

 

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنة المفرطة المرضية

4- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية

يذكر أن أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا , وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد .

وقد خاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم , مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار،

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وقد ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية , و حذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم .

الجدير بالذكر أن التقديم على الحج 2024 أصبح متاح للجميع عبر حج السياحة 2024 و حج الداخلية 2024 ، وعلى من يرغب في الحج التوجه لمديريات الامن أو شركات السياحة.

 

الحج قرعة الحج 2024 موسم الحج التحاليل المطلوبة للحجاج أمراض تمنعك من أداء الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

أسعار السجائر الجديدة بعد تطبيق الزيادة

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

صرف معاش تكافل وكرامة بـ الزيادة الجديدة 15 نوفمبر

علاء نبيل: سيد نيمار مكسب لمنتخب مصر.. وزيزو لاعب حاسس بجماهيره.. فيديو

قاعدة الحرير الجوية شمالي العراق تتعرض لهجوم بطائرة مسيرة

أحداث شهر جمادى الأول.. ولماذا وقعت معركة الجمل

حاجات لازم تعملها قبل الحج.. وهذه الأمراض تمنعك من السفر

المرشحون الجمهوريون يلتقون لثالث مرة وحرب غزة وغياب ترامب يهيمنان على المناظرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

كاجوال مختلف.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

ملابس كاجوال غريبة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ