حاجات لازم تعملها قبل الحج.. وهذه الأمراض تمنعك من السفر

الحج فرض على كل مسلم متي توافر ذلك ، وعلى راغبي الحج الاستعداد لبعض الأوراق و الطلبات المتعلقة بالصحة قبل السفر يتوجب عليك معرفتها سنذكرها لكم في السطور القادمة .



حيث أنه تم الإعلان عن فتح باب التقديم في قرعة الحج 2024 للداخلية والسياحة ، تمهيدا لموسم الحج القادم وفى إطار ذلك نسرد أبرز التحاليل المتوقع أن تطلب هذا الموسم.



وفقا للاشتراطات الصحية الخاصة بالسفر لأداء الحج علي المواطن المصري أن يجري عدة تحاليل وفحوصات كالتالي :



التحاليل المطلوبة للحجاج قبل السفر:

1- صورة دم كاملة

2- تحليل وظائف كبد

3-تحليل وظائف كلى

4 - أشعة عادى على الصدر

الحج

أمراض تمنعك من أداء الحج

1- مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكلوى

2- مرضى تليف الرئة

3- حالات السمنة المفرطة المرضية

4- الحالات المتقدمة من ذوى أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدى والأورام

5- حالات السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأشهر الأخيرة

6 - الحالات المصابة بأمراض نفسية طبقا للتقارير الفنية

يذكر أن أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا , وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد .

وقد خاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم , مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار،

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وقد ناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية , و حذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم .

الجدير بالذكر أن التقديم على الحج 2024 أصبح متاح للجميع عبر حج السياحة 2024 و حج الداخلية 2024 ، وعلى من يرغب في الحج التوجه لمديريات الامن أو شركات السياحة.