الصليب الأحمر: الحياة أصبحت منعدمة في غزة.. والآلاف يبحثون عن نقطة مياه

قال هشام مهنا، المتحدث باسم الصليب الأحمر في غزة، إن كافة الأجيال التي يمكن تصورها في قطاع غزة تضرروا سواء أطفال رضع، ومرضى، وأصحاب إعاقة كلهم يبحثون عن قطرة نجاه يشربونها، أو مكان يأويهم عند وصولهم للنصف الجنوبي من قطاع غزة.

الصليب الأحمر يتحدث عن قطاع غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الخميس، أن مجمع الشفاء الطبي شهد عشرات الآلاف من الأسر النازحة داخل المستشفى، وكان من الصعب السير على الأقدام ليس فقط التحرك بالسيارة بسبب كثرة الأشخاص الذين هربوا من المستشفى بحثا منهم أنهم سيجدون بعض الأمان، والتقارير تشير إلى أن هناك استهدافات عنيفة في محيط المستشفى، ومستشفيات أخرى كذلك.

وتابع، أن الوضع الإنساني متدهور للغاية داخل قطاع غزة، واليوم هو الـ 34 داخل القطاع في مأساة حقيقية، ومن المهم جدا أن يكون هناك وقف كامل للعمليات العدائية فورًا، والسماح بالتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، بما يضمن دخول الفرق الإنسانية التي تدعم وتوصل المساعدات لمئات الآلاف في قطاع غزة.

واستكمل، أن الأهالي في قطاع غزة أصبح من الصعب الحصول على مياه الشرب آدمية أو رغيف خبز، والذهاب للحمام أصبح هناك به تفكير شديد لانعدام الحياة، والمحال التجارية التي توفر الدقيق والأرز والسكر نفذت من مختلف الأماكن المختلفة، وهناك انعدام تام للأمن.