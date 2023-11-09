قيادي بحركة فتح: المخطط الصهيوني يستهدف تفريغ غزة من سكانها

قال الدكتور فراس الحلبي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن المخطط الصهيوني يستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه، موجها التحية لشعب غزة الصامد في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد الحلبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بجهود القيادة السياسية في مصر ومطالبتها بإصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، وموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في التصدي لمخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء وإصابة القضية الفلسطينية بنكبة جديدة وتحويلها إلى قضية لاجئين.



وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين فشل بسبب موقف مصر العروبي وشعبها الرافض لتنفيذ المخططات الإسرائيلية رغم ضغوط المجتمع الدولي، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته ووقف العدوان على غزة وحل القضية الفلسطينية بشكل جذري.