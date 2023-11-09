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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. هل وقعت إسرائيل على شهادة زوالها ؟ | فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قال الإعلامي محمد موسى، إن روجيل ألفير، أحد أهم كتاب اليهود الصهاينة، أشار  في كتاباته إلى أن إسرائيل وقعت على شهادة زوالها، وأرجع ذلك لأسباب عديدة، ومنها الحرب متعددة الجبهات، والتفكك الداخلي، والصراعات الداخلية، بين التيارات اليهودية والصراعات الثقافية في المجتمع الإسرائيلي.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن روجيل ألفير، قال في تصريحات لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه «في حرب إسرائيل القادمة مع الأعداء، سيتلقى السكان اليهود في البلاد أوامر بالانتحار»، مستشهد بأنه حينما انتصر الجيش المصري واحتل مدينة نيتسانيم خلال حرب 48  «في جنوب كيان الاحتلال الإسرائيلي»، أمر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت الجنود والضباط اليهود بالقتال حتى الموت، وأنه أمر بقتل الضباط والجنود اليهود الذين قرروا الاستسلام .


تابع محمد موسى، المخاوف اللي عبر عنها البعض من اللي بينتموا لدولة الكيان الصهيوني بتكشف عن جزء من الآراء السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن العقيدة الراسخة عندهم".


 

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