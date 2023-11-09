مدبولي: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي انطلقت منذ أغسطس 2022 برعاية الرئيس السيسي.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في المؤتمر الوطني الثاني لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالعاصمة الإدارية:" تتوافق المبادرة مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 ".

وأضاف مصطفى مدبولي:" المبادرة ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها".

وتابع مصطفى مدبولي: الدولة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والاتساق بين الأهداف الاستثمارية وضمان الاستدامة البيئة والتعافي الأخضر".

وأكمل مصطفى مدبولي : “ نلتقي اليوم في مرحلة دقيقة يشهدها العالم في ظل الأزمات السياسة والاقتصادية وتزايدت التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج وجهود التعافي الأخضر”.

ولفت مصطفى مدبولي:" بادرت الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات للتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية ".