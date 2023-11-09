عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة البيئة: مصر ملتزمة باتفاقية باريس لمواجهة تغير المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر ملتزمة بكافة الالتزامات  الخاصة باتفاق باريس للتصدي لآثار تغير المناخ .

 

البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية

وزيرة البيئة: القطاع الخاص شريك رئيسي في مصر في مشروعات تغير المناخ ودعم الحفاظ على الطبيعة

 

وقالت ياسمين فؤاد في كلمتها في مؤتمر صحفي لها ، :"  الجميع مشارك في عملية التحول الأخضر خاصة الدور الخاص بالشباب والمرأة والاستثمار في البشر ودفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الدولة في خطط التحول الأخضر".

 

وأضافت ياسمين فؤاد:"  استطعنا في الفترة الماضية أن نطلق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بحضور رئيس الوزراء ".

 

وتابعت ياسمين فؤاد:" مصر تنفذ التزامتها فيما يتعلق بالتحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية ".

 

 

البيئة وزيرة البيئة اخبار التوك شو تغير المناخ المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

ترشيحاتنا

«ضرب أمي وقلعني الحجاب واتحرش بيا».. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب داخل مول شهير «فيديوجراف»

فدية مقابل فك التشفير| القصة الكاملة لتعطل تطبيق فوري fawry.. حقيقة تسريب بيانات 300 ألف عميل

قرار مهم من حملة السيسي الانتخابية بشأن الأوضاع القائمة في قطاع غزة

التنمية المحلية: المحافظات تقدمت بـ 5700 مشروعات خضراء وذكية

الكرملين لـ أمريكا: الجيش الروسي لا يُهزم

وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي يتابع نتائج برنامج تنمية الصعيد في المحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها |شاهد

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ