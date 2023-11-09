وزيرة البيئة: مصر ملتزمة باتفاقية باريس لمواجهة تغير المناخ

أكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر ملتزمة بكافة الالتزامات الخاصة باتفاق باريس للتصدي لآثار تغير المناخ .

وقالت ياسمين فؤاد في كلمتها في مؤتمر صحفي لها ، :" الجميع مشارك في عملية التحول الأخضر خاصة الدور الخاص بالشباب والمرأة والاستثمار في البشر ودفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الدولة في خطط التحول الأخضر".

وأضافت ياسمين فؤاد:" استطعنا في الفترة الماضية أن نطلق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بحضور رئيس الوزراء ".

وتابعت ياسمين فؤاد:" مصر تنفذ التزامتها فيما يتعلق بالتحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية ".